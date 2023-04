LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren | Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA | Nimzo-Indiana per l’ultima classica

Leggi su oasport

(Di sabato 29 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:13 Le differenze nelle due posizioni: il Bianco ha ottenuto un buon vantaggio di sviluppo, mentre il Nero, pur muovendo tre volte l’Alfiere ora in c5, può contare su un buon vantaggio di spazio per i pezzi pronti a entrare in azione. 11:11 8. dxc5 Axc5. La linea principale di questa continuazione non particolarmente nota. 11:08 Detto che ad altollo questa non è proprio tra le varianti più usate,ha usato 6. a3 per battere Praggnanandhaa al Chessable Masters 2022, nelpartita. 11:07 6… Ae7 7. Cf3 c5.vuole una forte tensione al centro. 11:04 6. a3. Di solito questa non è una scelta utilizzata, perché fa parte di ...