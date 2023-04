(Di sabato 29 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.31 Il gruppetto di Caruso si riporta sulla testa della corsa. 15.30 ATTACCA BARDET! Dopo il lavoro della sua squadra, il francese è partito: con lui troviamo Adam Yates, Matteo Jorgenson (Movistar Team), Eddie Dunbar (Team Jayco AIUIa) e il compagno di squadra Max Poole. Damiano Caruso è leggermente più attardato ma non si èto dai cinque in testa. 15.27 Sino Gino Mader (Bahrain-Victorius) e Egan Bernal (INEOS-Grenadiers): come prevedibile, il colombiano ha perso contatto, ma la sua prestazione può essere comunque incoraggiante per il futuro. 15.26 Sotto l’azione del Team DSM in molti uomini si sonoti: ancora bene Filippo Zana che rimane nelle prime posizioni, mentre Damiano Caruso è rimasto più coperto. 15.23PERDE ...

15.00 - Via aldi ricognizione della Sprint di Jerez. La scelta delle gomme: Cosa attendersi dalla Sprint Sicuramente l'Aprilia ha dimostrato di essere in ottima forma e la partenza dalla pole ...... Marina Rei, che ha pubblicato recentemente il disco "Donna che parla in fretta ()"; Mara ... stilista, wedding ed event planner Licia Colò parlerà di sé e delle sue esperienze inper il mondo ...... che come avevamo anticipato in mattinata non ha potuto compiere alcunnel Q3. In Q1 non è ... La diretta della F1 Shootout di Baku Puoi rivivere la F1 Shootout di Baku attraverso il nostro. ...

LIVE Giro di Romandia 2023, tappa di oggi in DIRETTA: siamo nella fase clou del Thyon 2000, si stacca Juan Ayuso OA Sport

Dalle 15.30 parte la prima garetta di 100 km del Mondiale 2023, leggi qui il resconto aggiornato, giro per giro ...Tra pochi minuti, all’interno della sala stampa “Manuela Righini” dello stadio Artemio Franchi, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso incontrerà i giornalisti ...