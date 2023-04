LIVE Giro di Romandia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | dominio di Adam Yates sul Thyon 2000! Terzo un ottimo Damiano Caruso

(Di sabato 29 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.50! Prova di solidità per il siciliano che si prende il podio in volata, bruciando Jorgenson, Uijtdebroeks e Max Poole. 15.49 VINCE! Secondo successo stagionale per il britannico che si prende con molta probabilità la maglia gialla: arriva al secondo posto Thibault Pinot. 15.47 Pinot non molla, ma il distacco è ampio quando mancano 600 metri alla fine. 15.46 ULTIMO CHILOMETRO! 15.45 Il britannico si accorge della presenza ingombrante di Pinot e aumenta il passo. Il francese rimane a bagnomaria trae il gruppetto di. 15.44 Imperiosa la pedalata del francese:è nel mirino. Dietrorimane in lotta per il ...

15.00 - Via aldi ricognizione della Sprint di Jerez. La scelta delle gomme: Cosa attendersi dalla Sprint Sicuramente l'Aprilia ha dimostrato di essere in ottima forma e la partenza dalla pole ...... Marina Rei, che ha pubblicato recentemente il disco "Donna che parla in fretta ()"; Mara ... stilista, wedding ed event planner Licia Colò parlerà di sé e delle sue esperienze inper il mondo ...... che come avevamo anticipato in mattinata non ha potuto compiere alcunnel Q3. In Q1 non è ... La diretta della F1 Shootout di Baku Puoi rivivere la F1 Shootout di Baku attraverso il nostro. ...

LIVE Giro di Romandia 2023, tappa di oggi in DIRETTA: sfida sulle Alpi svizzere, tutti contro Ayuso OA Sport

Charles Leclerc partirà davanti a tutti nella sprint race in Azerbaigian. Battute le Red Bull di Perez e Verstappen, quinto il compagno Sainz.Tra pochi minuti, all’interno della sala stampa “Manuela Righini” dello stadio Artemio Franchi, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso incontrerà i giornalisti ...