LIVE Ginnastica artistica | Coppa del Mondo Il Cairo in DIRETTA | si comincia | gemelle D’Amato | Giorgia Villa e Maresca sognano in grande

Leggi su oasport

(Di sabato 29 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.01 E’ il momento del touch warm-up. 12:58 I ginnasti stanno facendo il proprio ingresso in campo gara. 12:55 E’ tutto pronto per le prime finali di specialità! 12:52 Salvatoresta invece tornando ai suoilli al castello e in qualifica ha ottenuto il secondo punteggio, l’obiettivo sarà quello di avvicinare i 15.000, soglia ormai necessaria per puntare alle medaglie mondiali. 12:49 Asia, che ormai si è lasciata l’infortunio alle spalle, ha dimostrato un ottima condizione alla tavola, chiudendo con una media superiore al 14.000. Sarà lotta serrata per il gradino più alto del podio con la statunitense Joscelyn Roberson. 12:46 In particolar modo Alicehanno pennellato ...