LIVE F1 | GP Azerbaijan 2023 in DIRETTA | scatta la qualifica Shootout | tre manche da vivere tutte d’un fiato!

Leggi su oasport

(Di sabato 29 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAF1 SU TV8 OGGI: ORARI IN CHIAROE SPRINT RACE CHE COS’E’ LAE COME FUNZIONA -11 minuti: subito tutti in pista con le medie per non sprecare nemmeno un istante! Traffico all’uscita dei box, i primi ad uscire sono Norris, De Vries e Albon, poi Piastri 10.30 SEMAFORO VERDE!!!!!!!!!LA SPRINT!!!!!!! 10.28 Pochi istanti e si parte!!!!!!!! Sale la tensione a Baku!!!!!!!! 10.26 Condizioni differenti a Baku rispetto a ieri. 24° per quanto riguarda l’atmosfera, vento assente. Pirelli ha alzato la pressione delle gomme di 1.0 PSI visto che dai dati hanno capito che le monoposto sono più veloci di un anno fa. 10.23 In casa Mercedes, cosa dovremo attenderci? Ieri le due Frecce Nere hanno rischiato grosso nella Q2, tanto ...