LIVE F1 | GP Azerbaijan 2023 in DIRETTA | scatta la decisiva Q3 | Leclerc sfida le Red Bull!

Leggi su oasport

(Di sabato 29 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAF1 SU TV8 OGGI: ORARI IN CHIARO SHOOTOUT E SPRINT RACE CHE COS’E’ LA SHOOTOUT E COME FUNZIONA -3 minuti:35.790 nel T1, Sainz 36.030, monegasco da record nel T2 con 41.061, lo spagnolo 41.428. Charlesvola in vettaaaaaaaaaa!!!!!!!!! 1:41.697!!!!!!!! 179 millesimi su Perez, Sainz quarto a 590. -4 minuti: Verstappen record nel T1 in 35.729, Perez 35.802. Nel T2 41.623 contro 41.221. Il messicano vola al comando in 1:41.876, l’olandese 1:42.140 -5 minuti: si lanciano le due Red Bull, quindi le due Mercedes. La Ferrari è ora nel suo giro di lancio -6 minuti: Norris non avendo a disposizione una soft nuova non esce ancora, forse proverà un singolo tentativo? -7 minuti: subito Red Bull in azione, poi via via tutti gli altri. Il tempo stringe, non è ammesso il minimo ...