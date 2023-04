LIVE F1 | GP Azerbaijan 2023 in DIRETTA | Perez precede Leclerc nella Sprint “Non possiamo cambiare macchina…”

(Di sabato 29 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORDINE D’ARRIVORACE LA CRONACA DELLARACE LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI CHARLESSCONSOLATO: “SIAMO MIGLIORATI, MA NONVINCERE” 16.20 La nostravolge al termine, ma restate su OA Sport per cronache, classifiche, analisi, dichiarazioni e approfondimenti sulladella F1 in Azerbaigian! 16.17 Segnali non così incoraggianti dunque sul passo e sulla gestione delle gomme medie per la Ferrari, che domani dovrà inventarsi qualcosa di speciale per contendere la vittoria alle Red Bull. 16.15 Charlesha lottato come un leone, non potendo però nulla contro lo strapotere della Red Bull die crollando nel finale a ...

16:08: Perez vince la Sprint di Baku, davanti a Leclerc e Verstappen. Quarto posto per Russell. Per la gara, ci sarà da analizzare la monoposto di Verstappen, che ha subito un contatto con Russell ad ...Guarda anche GPLeclerc, pole con muro nella prima Sprint ShootOut 14:40 Come si cambia Primo appuntamento del Mondiale 2023 con l'innovativo format della Gara Sprint. Quest'anno sarà ...F1 GP2023, Baku: Atmosfera del circuito VEDI ANCHE F1 GP2023, DirettaSprint Race F1 GP2023, Sprint Shootout: Leclerc a muro in SQ3, ma è ancora in pole! GP ...

F1, GP Baku: Sprint Race in diretta live dall'Azerbaijan Sky Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.20 La nostra diretta volge al termine, ma restate su OA Sport per cronache, classifiche, analisi, dichiarazioni e approfondimenti sulla Sprint della F1 in ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ULTIMO GIRO! Verstappen resta per un soffio fuori dalla zona DRS e potrà attaccare Leclerc eventualmente solo nella volata finale sul traguardo. -2 Perez se n ...