LIVE F1 | GP Azerbaijan 2023 in DIRETTA | ordine d’arrivo Sprint Race | Perez precede Leclerc | 5° Sainz

Guarda anche GPLeclerc, pole con muro nella prima Sprint ShootOut 14:40 Come si cambia Primo appuntamento del Mondiale 2023 con l'innovativo format della Gara Sprint. Quest'anno sarà ...F1 GP2023, Baku: Atmosfera del circuito VEDI ANCHE F1 GP2023, DirettaSprint Race F1 GP2023, Sprint Shootout: Leclerc a muro in SQ3, ma è ancora in pole! GP ...BAKU - Tutto è pronto per il Gran Premio di, valido come quarto appuntamento della stagione 2023 di Formula 1 . Si corre nel ...in diretta anche sul nostro sito con il nostro: . ...

F1, GP Baku: Sprint Race in diretta live dall'Azerbaijan Sky Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Perez non sbaglia e vince la Sprint Race di Baku davanti alla Ferrari di un fantastico Charles Leclerc e all’altra Red Bull di Max Verstappen. A punti anche R ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ULTIMO GIRO! Verstappen resta per un soffio fuori dalla zona DRS e potrà attaccare Leclerc eventualmente solo nella volata finale sul traguardo. -2 Perez se n ...