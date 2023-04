LIVE F1 | GP Azerbaijan 2023 in DIRETTA | Leclerc contro le Red Bull | Sprint Race dalle 15 30

Leggi su oasport

(Di sabato 29 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.21 Ricordiamo una novità regolamentare importante introdotta proprio a Baku dalla FIA, che consentirà l’utilizzo del DRS già a partire dal secondo giro (sia nellache nel GP) e non più dal terzo. Un handicap notevole per chi guiderà la corsa dopo le prime curve. 15.17 Tra i piloti di vertice, attenzione a George Russell (4° in griglia con la Mercedes) che ha a disposizione un treno di gomme morbide nuove potenzialmente interessanti soprattutto in partenza e nelle prime tornate (oggi o domani in gara). 15.13 Non scontata la scelta delle gomme per questa garada 17 giri. Ferrari ha risparmiato due set di medie nuove con entrambi i piloti e dovrebbe quindi optare per questa mescola, mentre Redpotrebbe anche azzardare una strategia ...