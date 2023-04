LIVE F1 | GP Azerbaijan 2023 in DIRETTA | Leclerc al comando nella Sprint davanti a Perez | a breve la ripartenza da Safety Car

Guarda anche GPLeclerc, pole con muro nella prima Sprint ShootOut 14:40 Come si cambia Primo appuntamento del Mondiale 2023 con l'innovativo format della Gara Sprint. Quest'anno sarà ...F1 GP2023, Baku: Atmosfera del circuito VEDI ANCHE F1 GP2023, DirettaSprint Race F1 GP2023, Sprint Shootout: Leclerc a muro in SQ3, ma è ancora in pole! GP ...BAKU - Tutto è pronto per il Gran Premio di, valido come quarto appuntamento della stagione 2023 di Formula 1 . Si corre nel ...in diretta anche sul nostro sito con il nostro: . ...

F1, GP Baku: Sprint Race in diretta live da Azerbaijan. Leclerc, pole anche nello Shootout Sky Sport

F1 GP Azerbaijan 2023, Qualifiche - La Ferrari torna a splendere nelle qualifiche del venerdì di Baku: Leclerc porta a casa una pole memorabile, rifilando 188 millesimi a Verstappen. Poi Perez, Sainz ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE F1 SU TV8 OGGI: ORARI IN CHIARO SHOOTOUT E SPRINT RACE CHE COS’E’ LA SHOOTOUT E COME FUNZIONA 11.21 RIEPILOGO TEMPI Q3 1 Charles LECLERC Ferrari1:41.697 3 2 S ...