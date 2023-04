LIVE F1 | GP Azerbaijan 2023 in DIRETTA | alle 10 30 scatta la qualifica Shootout | Leclerc sfida le Red Bull

(Di sabato 29 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAF1 SU TV8 OGGI: ORARI IN CHIAROE SPRINT RACE CHE COS’E’ LAE COME FUNZIONA 10.14 Charlesriuscirà a bissare la grande prestazione di ieri? Il monegasco, che ha centrato la 19a pole position della carriera e la terza a Baku, cercherà di ripetere l’impresa, contando che nella Sprint Race partire davanti sarà ancor più fondamentale rispetto a domenica… 10.11 Siamo a meno di 20 minuti dal via delle mini-qualifiche. Cosa dovremo attenderci dtre manche? Sicuramente tanta imprevedibilità, tempi serrati e margine di errore a zero. Sarà adrenalina pura a Baku! 10.08 I TEMPI DELLE QUALIFICHE DI IERI 1 16 CharlesFERRARI 1:41.269 1:41.037 1:40.203 21 2 1 Max Verstappen RED...

DIRETTA QUALIFICHE SHOOT OUT GP: A PARTIRE DALLE 10:30 Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie Seguici ......46 - OPEN ROAD - LA STRADA PER RICOMINCIARE 03:06 - CIAKNEWS 03:09 - IL TRIONFO DELL'AMORE 04:57 - SENZA POSSIBILITA' DI FUGA/FUGA DISPERATA TV8 18:15 - PaddockGPDifferita 18:45 - ...[F1] - Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it e benvenuti all'appuntamento dedicato alla diretta scritta dell'unica sessione di prove libere del Gran Premio d', quarto atto del campionato del mondo 2023. Un weekend da preparare in 60 minuti Questo di Baku è il primo dei sei weekend Sprint in programma in questo 2023 (gli altri sono previsti in ...

F1 in tv, orari GP Azerbaijan 2023: programma FP1 e qualifiche, streaming, palinsesto TV8 e Sky OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE F1 SU TV8 OGGI: ORARI IN CHIARO SHOOTOUT E SPRINT RACE CHE COS’E’ LA SHOOTOUT E COME FUNZIONA 10.08 I TEMPI DELLE QUALIFICHE DI IERI 1 16 Charles Leclerc FERR ...GP Azerbaijan - Tutto pronto a Baku per la nuova qualifica Shoot-Out che stabilirà l'ordine di partenza della Sprint Race in programma questo pomeriggio alle 15.30. Dopo la splendida pole position con ...