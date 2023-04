LIVE – Bologna-Juventus | Allegri in conferenza stampa DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 29 aprile 2023) La, dopo le due sconfitte consecutive rimediate con Sassuolo e Napoli, vuole cercare di rialzare la testa contro ilnel match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Per la squadra piemontese diventa un appuntamento davvero cruciale in ottica qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Nella giornata odierna, sabato 29 aprile, il tecnico bianconero Massimiliano, parlerà inper presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O CLICCARE F5 12:00 – Ecco ...