L’Italia di nuovo nel grande gioco geopolitico Il dopo Londra visto da Checchia

(Di sabato 29 aprile 2023) Gabriele, già ambasciatore d’Italia presso l’Ocse, alla Nato e in Libano, oggi responsabile per le relazioni internazionali della Fondazione Farefuturo, non ha dubbi: la visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Downing street porta in dote alcuni aspetti rilevanti di politica e di geopolitica, oltre al merito dei dossier tecnici legati al business bilaterale e alla difesa. Rivela che il calore con cui il premier Rishi Sunak l’ha accolta, accompagnato dalla visita privata a Westminster dove verrà incoronato Re Carlo III, privilegio per pochissimi, è sintomatico di una considerazione vera del governo italiano: “è l’interlocutore forse più credibile per il Regno Unito oltre che essere la punta di lancia dell’atlantismo su questo lato dell’oceano, ma anche per gli Stati Uniti, in una triangolazione virtuosa”. Risultato ...

...dell'ultima guerra mondiale apre uno scenario in parte, non ... non vi è più solo'Unione Sovietica (che, peraltro, ha ... Persino un Paese imperialista e capitalista debole, come, cerca ...'Se le cifre sono preoccupanti e note, e denunciano in... 'Naturalmente, non sarà possibile crearelavoro, sostenere ... senza il contributo del Terzo settore, senza'apporto del mondo ...naufragio al largo di Lampedusa. In 46 sono stati tratti in ...nella zona di ricerca e soccorso condivisa da Malta e", ... aveva segnalato'ong. I naufraghi sono stati tutti tratti in salvo.