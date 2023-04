L'Inter segue la Roma e toglie DigitalBits dalla maglia | un danno economico da oltre 90 milioni

... al Bentegodi l'Hellas Verona ospiterà l', mentre in Fiera verrà inaugurato l'evento Samoter . ...settimana prossima inizieranno i lavori per l'unificazione dei sottopassi e con l'impresa che...... l'esercitazione interforze e- agenzia più importante della Difesa, pianificata dal Comando ... La Joint Starsl'esercitazione della Nato Noble Jump in corso in questi giorni in Sardegna con ...Proprio in un recente video sui social ha mostrato al pubblico che lala sua nuova casa a ... tra la nuova sede di Versace e dell'a Milano. Nel complesso residenziale ci sono circa 95 ...

L'Inter segue la Roma e toglie DigitalBits dalla maglia: un danno ... Calciomercato.com

L'esempio della Roma ha smosso anche l'Inter. Il club giallorosso ha confermato ieri che rimuoverà lo sponsor di maglia DigitalBits dalle proprie divise e riproporrà la maglia iconica con su scritto S ...L'Inter, in vista della gara contro la Lazio, segue l'esempio della Roma: via lo sponsor Digitalbits dalle maglie ...