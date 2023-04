L' innamorato | l' arabo e la passeggiatrice | Alain Guiraudie | La commedia come forma di linguaggio

(Di sabato 29 aprile 2023) Almodóvar, la paranoia, gli attentanti:racconta nella nostra intervista com'è nato L', l'e la. Un piccolo paese nel centro della Francia, un condominio e un attentato. A dieci anni da Lo sconosciuto del lago, con cui ha vinto il premio alla regia Un Certain Regard a Cannes,cambia tono e concentra il suo sguardo in uno spazio chiuso, fondendo il dramma alla. E lo fa con L', l'e la, dove si racconta di un uomo, Médéric (Jean-Charles Clichet),di una prostituta più anziana, Isadora (Noémie Lvovsky), la cui vita viene sconvolta quando ospita Selim (Iliès Kadri), un ...

Il nuovo, attesissimo film del regista francese Alain Guiraudie, L', L'e LA PASSEGGIATRICE (titolo originale Viens Je t' emmène) dal 27 aprile è finalmente in programmazione nelle sale cinematografiche italiane. Il titolo italiano, degno di un tris di carte del Mercante in fiera, che riportiamo con svogliato scrupolo deontologico - L', l'e la passeggiatrice - ha almeno il pregio di ...

Un film audace e divertente, che con humour ci invita a riflettere sulle nevrosi della società comporanea strappandoci sorrisi ma anche una riflessione più profonda. Questo è 'L'innamorato, l'arabo e ...