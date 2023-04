Liguria | lupi sfondano recinto e sbranano pecore nel borgo medievale di Dolceacqua Paura tra i residenti

(Di sabato 29 aprile 2023) Nel pieno centro del comune di(Imperia), dove sorge uno dei borghi medievali della Val Nervia più apprezzati dai turisti che visitano la, duesono state sbranate e uccise da alcuni. I fatti risalgono alla notte tra giovedì e venerdì scorsi tra la preoccupazione deiche tutto si aspettavano tranne che un episodio del genere nel cuore del paese. Una delle dueera un esemplare femmina incinta. Entrambe si trovavano all’interno di un, situato in un terreno vicino ad alcune abitazioni. Stando a quanto si apprende, ihanno sfondato la recinzione riuscendo a entrare e sbranare gli ovini. «Il Comune si è subito attivato e ha contattato i carabinieri forestali che sono intervenuti per un ...

Gli ovini erano in un recinto in un appezzamento di terreno. Il sindaco Gazzola: "Faremo il possibile per informare la popolazione su come difendersi"