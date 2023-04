Ligabue al Concertone 17 anni dopo Che combinazione | l’ultima volta c’era un governo di centrodestra

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 29 aprile 2023) «E crolla il muro su cui sbattevi. Hai visto cos’era? Soltanto un pensiero. Ti guardo andare, devi vedere là fuori com’è. Ma lasciami dire che Riderai». Canta così Luciano, che sarà aldel primo maggio a San Giov, in una delle strofe della sua ultima canzone, “Riderai”. Nessun riferimento al vecchio brano di Little Tony. Da escludere anche allusioni al crollo del muro di Berlino che, da vecchio militante del Pci, avrà vissuto come un trauma. Il Pd non è più al, il rocker di Correggio può tornare sul palco L’unico dato certo è il ritorno alla partecipazione politica del rocker di Correggio,di “disimpegno” durante la pandemia e un silente disinteresse con i governi a guida Pd. Non è un caso che...