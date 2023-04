Liga 2022 2023 | il Barcellona torna al successo | sconfitto 4-0 il Betis

(Di sabato 29 aprile 2023) Dopo il passo falso contro il Vallecano, ilalla vittoria e riprende la sua marcia verso il titolo.con un sonoro 4-0 ilnel match valevole per la 32esima giornata di. Ad aprire le danze è stato Christiansen al 14?, mentre il raddoppio l’ha firmato Lewandowski al 36?. Appena tre minuti dopo è arrivato il tris con Raphinha mentre nella ripresa c’è stata gloria anche per Ansu Fati, capace di calare il poker. HIGHLIGHTS Match senza storia e caratterizzato anche dall’espulsione di Edgar Gonzalez, che al 33? ha lasciato in inferiorità numerica i suoi dopo aver rimediato due ammonizioni nel giro di 10 minuti. La squadra di Xavi sale a quota 79 punti e si riporta a +11 sul Real Madrid, mentre ilsubisce ...

La partita Barcellona - Betis di sabato 29 aprile 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 32° giornata della- 2023 BARCELLONA - Sabato 29 aprile al Camp Nou andrà in scena Barcellona - Betis , gara valida per la trentataduesima giornata della- 2023: calcio di inizio alle ore 21. Da una ......30 Sassuolo 1 Fine 1 Roma Domenica 13 Novembre- 15:00 Roma 1 Fine 1 Torino Mercoledì 4 ...45 Verona - Bologna 2 - 1 CALCIO - PREMIER LEAGUE 21:00 Arsenal - Southampton 3 - 3 CALCIO - LA21:00 ...Dopo la sconfitta per 4 - 2 contro il Girona, il Real Madrid si riscatta contro l' Almeria e lo fa proprio con un 4 - 2 . Il protagonista di questo match valevole per la 32esima giornata di/2023 non può che essere Karim Benzema , autore di una tripletta che lo rilancia anche nella lotta al titolo di capocannoniere, con Lewandowski distante un solo gol. Il francese ha realizzato ...

Formazioni ufficiali Real Madrid-Almeria, Liga 2022/2023 SPORTFACE.IT

Dopo la sconfitta per 4-2 contro il Girona, il Real Madrid si riscatta contro l'Almeria e lo fa proprio con un 4-2. Il protagonista di questo match valevole per la 32esima giornata di Liga 2022/2023 n ...LIGA - Il Real Madrid riscatta la sciagurata prestazione di Girona e batte 4-2 l'Almeria con la tripletta di Benzema e la prodezza di Rodrygo ...