L’estetica è decisiva Bertinotti in campo per difendere la Schlein

ha un suo peso, non sempre è. Il Milan di Pioli era una bella squadra, capace di vincere uno scudetto anche concedendo piacere agli occhi. Quel Milan esiste ora solo a tratti. ...Capitanate, anche quest'anno, da unapresenza francese ... Dove, anche in questa edizione 2023, va in scena'imperdibile ...i nuovi complementi di arredamento ultra chic ispirati a un'...... macolorata e dirompente, dadaista e liberatoria. In ... Qualcuno'ha definita la costumista del punk, ma la sua influenza ... cosìche è difficile crederci. Soprattutto se andiamo ...

Pd: Bertinotti, 'Schlein L'estetica è decisiva' Il Tirreno