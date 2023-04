L’Eredità – Viva la Rai | ospiti | concorrenti e anticipazioni dello speciale su Rai 1

Leggi su tpi

(Di sabato 29 aprile 2023) Questa sera, 29 aprile 2023, in prima serata su Rai 1 dalle 21.25 va in onda unode, condotto da Flavio Insinna, con tantivip, pronti a giocare per celebrare la storia della Rai, he l’anno prossimo festeggerà 70 anni. Un appuntamento da non perdere con tantifamosi. L’eventuale vincita sarà interamente devoluta in beneficenza. Torneranno anche giochi che hanno fatto la storia del longevo quiz di Rai 1 come la scossa. Di seguito tutte lee gliUna puntatadel game show condotto da Flavio Insinna per raccontare e ripercorrere la lunga storia della Rai, i suoi protagonisti e le tappe significative di un percorso che ha ...