Lei è Angelina Jolie e lui? Non immaginereste mai chi è questo ragazzo al suo fianco

Leggi su newstv

(Di sabato 29 aprile 2023) Recentemente ospite della Casa Bianca, l’attrice non si presentata da sola. Chi ègiovane misterioso? Una presenza che non è passata affatto inosservata. In una delle ultime, importanti, uscite pubbliche dell’attricec’era qualcuno insieme a lei. Ma chi ègiovane che l’ha accompagnata addirittura dal presidente Joe Biden? Sveliamo il mistero, di sicuro resterete a bocca aperta. Magnifica come sempre,. Ma chi è il giovanotto con lei? (foto ansa) newstv.itUna vera diva mondiale, possiamo dire., infatti, è una delle attrici più famose del pianeta. Nonché, ovviamente, una donna bellissima. Anche oggi all’età di 47 anni. Lei che, per diverse edizioni, si è piazzata al primo posto nella classifica ...