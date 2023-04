Leclerc ' passo avanti ma la Red Bull in gara è più veloce'

(Di sabato 29 aprile 2023) "Non possiamo cambiare la macchina, ma c'è la conferma di quanto pensavano: la Redha ancora un vantaggio in. Ma non dobbiamo dimenticare quanto fossimo indietro sudue gp fa; ...

... abbiamo fatto unavanti, non siamo al livello che vorremmo, ma se vincere non è possibile l'obiettivo è portare a casa il massimo bottino di punti". Charlessi dice soddisfatto del ...Sfruttando l'enorme forza della RB19 sulgara e la velocità sul dritto, il messicano della ... Charles. Restano comunque i buoni punti messi in cassaforte dall'olandese e la ...In tutto questo, alcune squadre utilizzano la sprint come test sulgara: Norris ed Ocon ... Vince Perez Di altre emozioni non ce ne sono: Checo vince in scioltezza, mentreporta a casa il ...

Leclerc: "Ferrari un passo in avanti: indimenticabile dove eravamo due GP fa" Autosprint.it

L’odierna sprint race di Baku ha seguito il copione che tutti gli addetti ai lavori si aspettavano seguisse. O quasi. Red Bull ha confermato di avere qualcosa in più della Ferrari sulla distanza. Purt ...Sergio Perez si mangia Leclerc in pieno rettilineo e si aggiudica la Sprint Race del Gp dell'Azerbaijan. Terzo Verstappen ...