Leclerc miglior tempo nelle miniqualifiche in Azerbaijan

(Di sabato 29 aprile 2023) Ancora Ferrari protagonista in. Charlesha ottenuto il, in 1:42.820' della Gara Sprint di oggi sul circuito di Baku. Il ferrarista ha staccato di ...

Ancora Ferrari protagonista in Azerbaijan. Charlesha ottenuto iltempo, in 1:42.820 nelle 'miniqualifiche' della Gara Sprint di oggi sul circuito di Baku. Il ferrarista ha staccato di quasi mezzo secondo(0.468) il campione del mondo ...BAKU - La Sprint Shootout del GP di Azerbaijan , quarto round della stagione 2023 di F1 , ha visto Charlesconquistare iltempo, fermando il cronometro in ...BAKU - Charlesfa segnare laprestazione nella Sprint Shootout del Gran Premio di Azerbaijan , quarto appuntamento del mondiale F1 . F1 Azerbaijan, griglia di partenza Sprint PRIMA FILA 1. Charles ...

Charles Leclerc miglior tempo nelle qualifiche del Gp dell’Azerbaijan RaiNews

Roma, 29 apr. (askanews) - Ancora Ferrari protagonista in Azerbaijan. Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo, in 1:42.820 nelle ...Finale con il botto per il monegasco della Ferrari, che danneggia l'ala anteriore nel suo ultimo tentativo. Il miglior tempo resta il suo e la Red Bull insegue ...