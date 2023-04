BAKU - Charlessi è preso la scena anche nella mattinata del sabato del Gran Premio di Azerbaijan 2023 di F1 , conquistando la pole position nella Sprint Shootout , la nuova sessione che determina la griglia ...E già che ci sono aggiungo: spero cheresti a lungo a Maranello, è un campione autentico. ... So che sembra unafatta, eppure è la verità. La Ferrari è una azienda fantastica, che dà ...Il team principal della Ferrari ha espresso anche un certo fastidio, arrivando ad affermare che la situazione complica anche i discorsi riguardanti i piloti Charlese Carlos Sainz : "Non è ...

Leclerc e il frase ironica contro la Red Bull: “Spero ci ascoltino”. Il siparietto diventa virale Corriere dello Sport

Tra le stradine di Baku, la Ferrari ha trovato la sua prima pole position stagionale grazie a uno straordinario Charles Leclerc, ancora una volta capace di tirare fuori dal cilindro l’ennesima magia i ...TORINO - La Ferrari che non va. I piloti entrati nelle chiacchiere da mercato anticipato. I tecnici che scappano, in attesa di nuovi arrivi per rafforzare la Scuderia. La delusione dei tifosi per i ri ...