(Di sabato 29 aprile 2023) PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese Milan: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: ...

bomber,assistman:siamo a 13 gol e 11 assist stagionali. Numeri sontuosi, come quelli che lo accompagnerebbero nel futuro prossimo rossonero al momento di firmare il nuovo contratto. ...Ma sono fiducioso per il finale'A deludere è stata la fascia mancina del Milan, cone ...non lo so, ero concentrato su questa partita e non ho scelto per mercoledì. Ma è inevitabile che ci ...I rossoneri ci hanno provato cone Brahim, ma senza impensierire troppo Rui Patricio. Da segnalare, dopo meno di un quarto d', l'infortunio di Kumbulla. Nella ripresa match ancora bloccato. ...

Leao ora si dedica agli assist: in campo e... sul contratto La Gazzetta dello Sport

Dopo il sì al Milan per il rinnovo (in attesa di sbrogliare del tutto la questione Sporting), Rafa ha servito a Saelemaekers la palla del pari contro la Roma. La sua maturazione tattica si vede anche ...Blog Calciomercato.com: Prima della partita Nel 537 Vitige re degli Ostrogoti pose un feroce assedio a Roma. A difenderla c'era un grande generale, Belisario, mandato a ...