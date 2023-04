Le torte pacifiste e con i colori dell’Ucraina costano l’arresto e una multa a una pasticciera russa

(Di sabato 29 aprile 2023) Non solo manifestare o esprimere opinioni contro la guerra in Ucraina, in Russia è anche vietata e sanzionata la decorazione di. Un tribunale di Mosca ha inflitto una pesante(35 mila rubli, pari a 440 dollari) a unache aveva decorato le suecon slogan a favoree della pace, accusandola di aver “screditato l’esercito”. Come possa una cake designer scredito i soldati al fronte non si capisce. Anastasia Chernysheva, che gestisce un’attività di panificazione, ha postato su Instagram, dove è seguita da oltre 25.000 persone, foto dicolorate con slogan di opposizione ai conflitti armati. Giovedì scorso è stata arrestata per alcune ore dopo che, a gennaio, un media ultraconservatore russo ha ...

... circa 400 euro al cambio attuale, per aver "screditato" le forze armate russe: creavadecorate con messaggi contro l'offensiva russa in Ucraina. Abbonati per leggere anche Leggi anche Putin ha ...... circa 400 euro al cambio attuale, per aver "screditato" le forze armate russe: creavadecorate con messaggi contro l'offensiva russa in Ucraina. Abbonati per leggere anche Leggi anche Putin ha ...

Le torte pacifiste e con i colori dell’Ucraina costano l’arresto e una multa a una pasticciera… Il Fatto Quotidiano

Non solo manifestare o esprimere opinioni contro la guerra in Ucraina, in Russia è anche vietata e sanzionata la decorazione di torte pacifiste. Un tribunale di Mosca ha inflitto una pesante multa (35 ...Nel mirino delle autorità finiscono non soltanto i più noti oppositori, ma anche i cittadini comuni che provano a esprimere il loro dissenso contro ...