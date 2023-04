Le pagelle di Roma-Milan 1-1 | tutto nel recupero

Leggi su 11contro11

(Di sabato 29 aprile 2023) Prima di vedere ledivediamo come le due squadre sono arrivate all’appuntamento.due tra le protagoniste di questo campionato si sono affrontate oggi pomeriggio all’Olimpico di, sempre bellissimo quando vestito a festa, in quella che forse è la sfida più importante della trentaduesima giornata. Stessi punti in classifica, saranno fino alla fine protagoniste di un mini torneo nel torneo per aggiudicarsi i tre posti ancora disponibili per disputare la prossima Champions League. Tanti gli assenti per la, Smalling e Llorente in difesa su tutti oltre a Wijnaldum. Ha perso l’ultimo incontro contro l’Atalanta interrompendo la mini striscia di tre vittorie consecutive in campionato. Il, quasi al completo, ...