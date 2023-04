Le figurine mancanti | un viaggio nel tempo e non solo

(Di sabato 29 aprile 2023) di Nico Dente Gattola Il connubio tra toga e scrittura non è scontato, essendo insolito che, per dire, un giudice o un avvocato sia anche una buona penna. Talvolta: vi sono infatti delle eccezioni come Giuseppe Ilario, avvocato e giudice di pace di Avellino ed autore di un piacevole quanto interessante romanzo dal titolo ”Le”, la cui lettura avvolge sin dall’inizio. Ambientato nella Napoli degli anni 70, quello di Ilario è prima di tutto un piccolo affresco di quel decennio così tormentato. Un periodo in cui la società italiana è in primo luogo attraversata dalle tensioni generate dal terrorismo le quali nel libro finiscono per avere delle conseguenze anche sui destini di alcuni suoi personaggi. La scia di sangue generata dalle brigate rosse avvolge e condiziona infatti irreversibilmente anche la loro vita, ma del resto cosa in quel ...

Talvolta: vi sono infatti delle eccezioni come Giuseppe Ilario, avvocato e giudice di pace di Avellino ed autore di un piacevole quanto interessante romanzo dal titolo "Le", la cui ...... gli elementi in plexiglass per indicare le parti- quello che ci troviamo davanti agli ... grandi e piccoli medaglioni con scene erotiche anche molto crude, amorini,femminili, una ...... gli elementi in plexiglass per indicare le parti- quello che ci troviamo davanti agli ... grandi e piccoli medaglioni con scene erotiche anche molto crude, amorini,femminili, una ...

"Celo celo manca" Le raccolte di figurine tornano alla tradizione IL GIORNO

di Nico Dente Gattola Il connubio tra toga e scrittura non è scontato, essendo insolito che, per dire, un giudice o un avvocato sia anche una buona penna. Talvolta: vi sono infatti delle eccezioni com ...In biblioteca una giornata di scambio tra i collezionisti delle card più disparate. Boom di adesioni e già si pensa a dare una cadenza mensile agli incontri.