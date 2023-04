Le figuracce del governo

(Di sabato 29 aprile 2023) La Meloni continua a fare. Ma che altro potevamo aspettarci?Irene Pennavia email Gentile lettrice, ci sono giorni in cui fare un giornale libero è fin troppo facile e, se la politica fosse un incontro di boxe, l’arbitro lo fermerebbe per manifesta incapacità dell’avversario. L’altro ieri è stato uno di quei giorni. Tanto che pareva quasi sottodimensionato perfino il titolo de La Notizia: “Una figuraccia al giorno leva ildi torno”, perché lein un giorno erano due: il Def che va sotto alla Camera, causa troppi parlamentari di destra in vacanza, e intanto la leader di latta che entra a Downing Street accolta da una folla con cartelli “Non vogliamo i fascisti”, “Dentro i migranti, fuori le Meloni”. Non illudiamoci: ilrimane pericoloso come prima. Però certe giornate danno un’idea ...

(Di sabato 29 aprile 2023)

