MILANO - Calciatore e latin lover. Marco Borriello è stato uno dei giocatori più paparazzati per le sue costanti conquiste. Oggi ha appeso gli scarpini al chiodo e si racconta sulle colonneCorsera. "Ogni sei mesi mi stancavo e cambiavo aria - sottolinea l'ex bomber della Roma - al Milan sarei rimasto volentieri per tutta la vita, ma non è stato possibile".Non mancano anche le discussioni sulla divisionecibo. Così come spazio anche alle lunghedell'ex suora Cristina. Non solo iniziano anche i primi momenti nostalgici come la Caldonazzo ...Non un ecumenismosangue, ma un ecumenismo valori cristiani, partendo dalla considerazione che la composizione varia dellecristiane in Ungheria non è comunque ancora caratterizzata ...

Le confessioni del playboy Borriello: "Belen la più importante. Ogni mattina mi alzo e faccio una cosa" Corriere dello Sport

"Il contributo delle confessioni religiose al sistema di welfare italiano". E’ il titolo del convegno organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna, in collaborazione con l’Università di Pisa e la Cari ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...