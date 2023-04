Lazio | Sarri | è una settimana importante ma non decisiva'

(Di sabato 29 aprile 2023) "Quella che comincia domani contro l'Inter sarà per noi una, ma non, perché dopo il Milan avremo altre quattro partite. L'Inter sta facendo benissimo nelle coppe, sa ...

Partita cruciale a San Siro per la zona Champions e per l'assegnazione dello scudetto al Napoli. Ecco le probabili formazioni di Simone Inzaghi e ...E' quanto detto da Maurizio, tecnico della, nella conferenza stampa prima della sfida con i nerazzurri, in programma domani alle 12.30 a San Siro. "Rispetto all'andata abbiamo qualche ...Commenta per primo Proseguirà il matrimonio tra lae Felipe Anderson. Almeno questa è l'intenzione, che però va messa nero su bianco con un ... cardine dello schieramento tattico di, ...

ESCLUSIVA - Lazio, senti Paolo Bonolis: "Per l'Inter sarà complicato. Sarri Miracolo meraviglioso" La Lazio Siamo Noi

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di domani contro l'Inter ..."Quella che comincia domani contro l'Inter sarà per noi una settimana importante, ma non decisiva, perché dopo il Milan avremo altre quattro partite. L'Inter sta facendo benissimo nelle coppe, sa esse ...