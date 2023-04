Lavori Pics | sospeso mercato del martedì in piazza Cardinal Pacca

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 29 aprile 2023) La decisione d’interrompere le attività mercatali è motivata dall’esecuzione deiper il progettoCon un’ordinanza del dirigente alle Attività produttive Alessandro Verdicchio è disposta la sospensione ad horas delrionale che si svolge, di, in. La decisione d’interrompere le attività mercatali, salvo che non vi sia l’individuazione da parte dell’amministrazione di un’area alternativa, è motivata dall’esecuzione deiper il progetto‘I percorsi della Storia-Riqualificazione di un’area attrezzata per infopoint e accoglienza turistica’. L’area diè infatti parzialmente transennata, ragion per cui ...