Latina Furto notturno alla farmacia di Borgo Piave

... a più riprese travestite da 'pacifici manifestanti' per far passare il gigantescodi risorse ... mentre il Gruppo di contatto a Bruxelles tra Europa e Americaera un'iniziativa europea' - ...Sono gravemente indiziati dei reati dicon destrezza. Tentano di rubare in un appartamento zona San Siro: arrestate tre donne rom. Avevano dei cacciaviti, il giudice Giorgia Castriota e ...... dopo un ulteriore e attento controllo del territorio, è stata rintracciata per le strade di... avrebbero anche falsamente denunciato ildell'autovettura.

LATINA: FURTO E FUGA, PRESO UN LADRO Cronache TV

Un vero e proprio branco quello composto da quattro persone che mercoledì pomeriggio, in pieno giorno, ha aggredito un 25enne per derubarlo a Latina ...L'intervento della guardia giurata ha permesso ai carabinieri di individuare il mezzo con il pneumatico forato ...