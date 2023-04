Landini | “Una follia il taglio del reddito di cittadinanza Bisogna prendere i soldi da profitti ed evasione”

... l'idea che in un momento in cui aumentano le povertà si taglia il reddito di cittadinanza a noi sembrafollia" afferma il leader della Cgil, Maurizio, alla vigilia dell'incontro ...Bisogna farevera riforma fiscale che colpisca la rendita finanziaria e la rendita immobiliare ... cosa che mi pare il governo non stia facendo', ha detto ancora. 'Queste cose - ha concluso ..."Se le notizie domani saranno confermate, l'idea che in un momento in cui aumentano le povertà si taglia il reddito di cittadinanza a noi sembrafollia". attacca. "Oggi è il momento di ...

'Bisogna prendere i soldi dove ci sono profitti ed evasione'. 'Agli incontri ci andiamo, valuteremo i risultati', dice il leader della Cgil alla vigilia dell'incontro convocato da Palazzo Chigi dalla ...«Se le notizie domani saranno confermate, l'idea che in un momento in cui aumentano le povertà si taglia il reddito di cittadinanza a noi sembra una follia» afferma il leader della Cgil, Maurizio Land ...