Lampedusa | nuovo naufragio Un bambino di cinque mesi rimane da solo Rintracciato il padre in Tunisia

(Di sabato 29 aprile 2023) Affonda un barchino in ferro, disperse tre persone fra cui la mamma del piccolo.ilin, ma gli toccherà attendere almeno un anno e mezzo per riabbracciarlo. Salvi in 46. Notte di arrivi sull'isola, in hotspot oltre 2.300 persone

Si chiama Ismail il più piccolo naufrago approdato sull'isola in una notte di arrivi continui, lo cullano anche i poliziotti di Agrigento inviati anaufragio al largo di. In 46 sono stati tratti in salvo dagli uomini della Capitaneria di porto. Secondo il racconto dei naufraghi ci sarebbero, però, tre dispersi. A bordo della ...12.27naufragio: tre dispersinaufragio al largo delle coste di:un barchino di 7 metri è affondato,durante la notte, in area Sar italiana. 46 i migranti, 7 minorenni e 13 ...

E' la quota decisa da prefettura di Agrigento e Viminale per la nostra regione. Duemila le persone spostate in questi giorni ...