(Di sabato 29 aprile 2023) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – I Los Angelesvincono6 del primo turno dei-off contro Memphis, si portano sul 4-2 nella serie e approdano al turno successivo, mentrefa propria6 contro, impatta sul 3-3 e adesso sarà decisiva l’ultimaper decidere chi tra le due squadre andrànei-off. Idominano contro i Grizzlies vincendo alla fine per 125-85, un divario così netto da non lasciare alcun dubbio sulla netta supremazia della squadra gialloviola guidata per l’occasione dalle ottime prestazioni di D’Angelo Russell (31 punti, top in carriera ai-off) e in difesa da Anthony Davis (16 punti, 14 rimbalzi e 5 ...

... mentre Sacramento fa propria gara 6 contro Golden State, impatta sul 3 - 3 e adesso sarà decisiva l'ultima gara per decidere chi tra le due squadre andrànei play - off. Idominano ...Giochi ancora aperti nella Western Conference dopo gara - 6 dei playoff NBA. I Los Angelestornano alla vittoria, dopo la sconfitta in gara - 5, contro i Memphis Grizzlies (125 - 85) e ......Uno schiacciante punteggio di 125 - 85 permette ai Los Angelesdi eliminare i Memphis Grizzlies e di qualificarsi ai quarti di finale dei Playoff NBA , ...importante scatto dall'1 - 1 in. ...

Lakers avanti nei play-off, Sacramento gara 7 con Golden State Il Tirreno

Davanti agli occhi di Jack Nicholson, apparso dopo quasi due anni d'assenza di nuovo a bordo campo, i LA Lakers hanno battuto di 40 punti, per 125-85, i Memphis Grizzlis in gara-6 della sfida per i pl ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...