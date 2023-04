L’agente di Osimhen | “Tutte fake news | è ancora presto per parlare di mercato” Mundo Deportivo

(Di sabato 29 aprile 2023) A pochi giorni dalla vittoria dello scudetto per il Napoli e dell’incoronazione di Victorcome uno degli artefici di questa vittoria azzurra, sono tante le voci che si rincorrono sul futuro dell’attaccante nigeriano. Forti le voci sull’interesse di squadre di Premier, ma anche di Bayern Monaco e PSG. Proprio di questo ha scritto il, riportando però anche la risposta dell’entourage dell’attaccante del Napoli che ha smentito categoricamente “Chi dice che ci sono accordi con altre squadre raccontatroppodi calcio”. Del resto oggi anche la Gazzetta dello Sport aveva sottolineato come De Laurentiis si convinto di voler tenereil campione nigeriano “Tenere ...

...di Victor. Tale indiscrezione ha fatto ...MUNDO DEPORTIVO - Mundo Deportivo ha quindi contattato'ambiente ...A Radio Crc è intervenuto Stefano Antonelli,. "Lo scudetto al Napoli è importante per tutti noi. E' la ...Qualche ... Quest'anno si è iniziato con la tristezza degli adii,'incertezza ...... è intervenuto Stefano Antonelli,. Queste la sue parole: '... Mancini non'ha digerita bene ed ha voluto dare un segnale a ...Qualche pazzo porterà 150 milioni per prenderlo, datelo per ...