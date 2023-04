L' agente di Osimhen | ' Tutte fake news | è ancora presto per parlare di mercato' Mundo Deportivo

... VictorA pochi giorni dalla vittoria dello scudetto per il Napoli e dell'incoronazione di Victorcome uno degli artefici di questa vittoria azzurra, sono tante le voci che si ...MUNDO DEPORTIVO - Negli scorsi giorni era circolata in Francia la notizia di un preaccordo tra il PSG e Roberto Calenda ,di Victor. Tale indiscrezione ha fatto inevitabilmente non poco rumore. Non è infatti una novità che il club di Al - Khelaifi stia seguendo con attenzione il bomber nigeriano, 24 anni ...A Radio Crc è intervenuto Stefano Antonelli,. "Lo scudetto al Napoli è importante per tutti noi. E' la squadra che ha meritato di più e ...Qualche pazzo porterà 150 milioni per ...

Osimhen, l’agente: “Troppe fake news sul suo futuro” Sport del Sud

Osimhen Napoli (Imago). “Fake news”: annuncio su Osimhen. A riportare il virgolettato dell’entourage di Victor Osimhen è il Mundo Deportivo che, a proposito dei rumors di mercato legato alle big in gi ...L'edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul probabile rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano ...