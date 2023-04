La storia della pescatrice di gamberetti che ha vinto il “Nobel per l’Ambiente”

Leggi su linkiesta

(Di sabato 29 aprile 2023) 1989, Calhoun County, Texas. Diane Wilson,di gamberi di quarta generazione, sta leggendo un’inchiesta dell’Associated Press in cui il giornalista definisce la sua contea come la più «tossica» di tutto lo Stato. Colpa dell’inquinamento idrico del golfo texano, avvelenato dalle attività delle industrie petrolchimiche. Ancora oggi, il quarantadue per cento delle fabbriche di quel genere si trova in Texas. Aprile 2023, San Francisco, California. Diane Wilson è la vincitrice per il Nord America del Goldman Environmental Prize, spesso definitoper, assegnato ogni anno alle «persone normali che fanno azioni straordinarie per proteggere il pianeta». Tutto partì da quell’inchiesta dell’AP, che nel pieno dell’industrializzazione sfrenata (e sregolata, come vedremo) di fine anni Ottanta si rivelò la scossa ...