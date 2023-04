La storia d’amore tra La Capria e la letteratura nelle lettere di una vita

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 29 aprile 2023) “Ferito a morte è un bel titolo per un libro di versi, ma il Suo romanzo ne merita uno più diretto. Molti affettuosi auguri, Valentino.” Bompiani, ovviamente. Che nel marzo del 1961 scrive così a Raffaele La, un quasi quarantenne (oggi “giovanissimo scrittore”) che, dopo l’esordio con “Un giorno di impazienza”, si avvierà a vincere il Premio Strega. Non senza codazzo di polemiche – tutte nel merito del romanzo, incredibile. E si avvierà a ricevere anche una lettera da papa Eugenio Montale, in cui il poeta rettificava l’utilizzo di una parola impropria nel recensire il romanzo (“mediocre”) e la sostituiva con una più adeguata (“discutibile”). Tre anni dopo. Sì, ci pensò tre anni. Lecito commuoversi. “Tu, un secolo” di Raffaele La(Mondadori, pp.161, euro 18,50) è il romanzo a puntate di un mondo che non c’è più. O meglio, di un mondo che ...