La sinistra trasforma la Camera in un ring ma il Def passa

(Di sabato 29 aprile 2023) Doveva essere il giorno del mea culpa, il giorno della responsabilità sia da parte della maggioranza sia da parte dell'opposizione, dopo il pasticcio di ieri a Montecitorio sulla relazione del governo sullo scostamento di bilancio. Invece l'Aula si èta in un. Ma partiamo dall'inizio. Due giorni fa grazie a un Consiglio dei ministri lampo e ai lavori serali della Commissione è stato possibile rivotare, nella mattinata di ieri, il testo. I lavori a Montecitorio iniziano con le dichiarazioni di voto e uno dei primi a intervenire è Angelo Bonelli che nel suo intervento si scaglia contro la maggioranza per lo scivolone del giorno prima. «Ieri i parlamentari della destra hanno deciso di rimanere sul divano o di perdersi nei vani di Montecitorio non venendo a lavorare. Avete fattore i giovani che prendono il reddito di ...