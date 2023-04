La Roma femminile va di corsa | ecco il primo scudetto della sua storia!

(Di sabato 29 aprile 2023) PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie 29 aprile 2023

Lavince il primo scudetto nella sua storia con quattro giornate di anticipo in un Tre fontane al limite della capienza. Le giallorosse interrompono così il predominio della Juventus nel ...Laha conquistato il suo primo scudetto nel calcio, interrompendo la striscia di cinque tricolori consecutivi della Juventus, che si è dovuta arrendere ad una stagione superlativa ...Lasi è laureata Campione d'Italia per la prima volta nella storia. L'ultimo tassello in una stagione che ha visto le giallorosse dominare dalla prima all'ultima giornata è stato messo al ...

Patrizia Panico, allenatrice della Fiorentina Femminile, parla ai canali ufficiali del club viola dopo la sconfitta contro la Roma: “Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, contro ...AS Roma Femminile Campione d’Italia – Spugna: Scudetto meritato. La società ha creato una squadra per vincere - A.S. Roma - L’allenatore dello Scudetto dell’ AS Roma Femminile Alessandro Spugna ha par ...