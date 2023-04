La Roma femminile interrompe l’egemonia della Juve | i complimenti di Gravina | ‘Stagione travolgente’

Commenta per primo Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina si è complimentato con laper il primo Scudetto della storia . 'La società giallorossa si è resa protagonista di una stagione travolgente e la conquista del primo scudetto è il coronamento di una programmazione ...Così in una nota il presidente della Figc Gabriele Gravina si complimenta con lache oggi ha vinto il primo scudetto della propria storia.Laè campione d'Italia per prima volta nella sua storia. Le reti di Greggi e Bartoli firmano la vittoria per 2 a 1 contro la Fiorentina che regala alle giallorosse la matematica certezza ...

La Roma femminile è campione d'Italia. Dopo la vittoria per 2-1 contro la Fiorentina nella quartultima giornata di Serie A, le giallorosse hanno matematicamente raggiunto la certezza del tricolore. Si ...Prepartita e diretta testuale a cura di Andrea Gonini foto di Gabriele Chiocchio È tutto pronto al "Tre Fontane" per festeggiare il primo scudetto della Roma Femminile di Alessandro Spugna. Con 11 pun ...