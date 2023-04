La Roma femminile fa la storia | per la prima volta vince lo scudetto con 4 giornate d’anticipo

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 29 aprile 2023)– Laentra nellail suo primocon 4. Le giallorosse, allenate dal tecnico Alessandro Spugna, conquistano matematicamente il tricolore grazie al successo per 2-1 sulla Fiorentina, battuta grazie alle reti di Giada Greggi (cresciuta nelle giovanili del club) e del capitano Elisa Bartoli,na enista. Lainterrompe l'egemonia della Juventus che si era aggiudicata gli ultimi 5 scudetti. (fonte Adnkronos, foto Twitter @AS)