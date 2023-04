La Roma Femminile fa la storia e vince il suo primo Scudetto

(Di sabato 29 aprile 2023) Grazie all’ennesima vittoria di oggi contro la Fiorentina, laha vinto il suodella suaGrazie all’ennesima vittoria di oggi contro la Fiorentina, laha vinto il suodella sua. Il match, valido per la Poule(speciali playoff a cui partecipano le migliori squadre della regular season), è terminato 2-1 in favore delle giallorosse. Per la squadra di Spugna sono andate a segno Greggi e Bartoli, mentre per gli ospiti ha fatto gol Mijatovic. Le capitoline vincono dunque il campionato con un distacco di ben 14 punti sulla Juventus seconda (che è stata campione d’Italia nelle ultime cinque stagioni).

- Ladi Alessandro Spugna è chiamata a un ultimo sforzo per aggiudiarsi il primo storico scudetto della sua storia. Nel match valido per la sesta giornata della poule scudetto della Serie ......00 Torino - Atalanta 20:45 ITALIA SERIE A- GRUPPO RETROCESSIONE Sampdoria D - Sassuolo D 0 - 2 (Finale) ITALIA SERIE A- PLAY - OFFS CHAMPIONSHIPD - Fiorentina D 1 - 1 (*) ......ci sarà o no Nadal che "si sta allenando in vista di" ha rassicurato Binaghi, mentre il giorno prima, in un altro luogo iconico della Capitale come Colle Oppio, toccherà al tabellone...

LIVE Serie A Femminile - Roma-Fiorentina 2-1 - Raddoppia Bartoli Voce Giallo Rossa

La Juventus Women riscende in campo: dopo il ko nel big match contro la Roma, le bianconere ricalcano il terreno di gioco, stavolta per affrontare il Milan. Alla vigilia del match contro le rossonere ...C’è anche Lina Souloukou al Tre Fontane a vedere Roma-Fiorentina. La nuova Ceo giallorossa, che ha preso il posto di Berardi qualche settimana fa, sta guardando la partita che ...