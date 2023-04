La Roma femminile è campione d’Italia per la prima volta

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, si complimenta così con lafresca vincitrice del campionato di calcio. "La conquista del primo scudetto - prosegue il n.1 del calcio ...3 Più forti di tutte. Lasi laurea Campione d'Italia per la prima volta nella sua storia, lo fa grazie al successo 2 - 1 nel primo match - point, contro la Fiorentina, che la rende irraggiungibile per la ...... per 'L'istante e l'eternità', la grande mostra in programma dal 4 maggio al 30 luglio aalle ... E' legato al mondoin quanto Livio, Virgilio, Claudiano l'associavano ai culti femminili ...

Fabio Capello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di La 7 dopo il successo della Roma Femminile. Ecco le sue parole: “Sono molto contento di partecipare a questa festa, è una festa che mi ...Roma, 29 apr. – (Adnkronos) – “Congratulazioni alla Roma per il meritato successo la società giallorossa si è resa protagonista di una stagione travolgente e la conquista del primo scudetto è il coron ...