La Roma femminile campione d' Italia | vince lo scudetto con il 2 a 1 alla Fiorentina

Così in una nota il presidente della Figc Gabriele Gravina si complimenta con lache oggi ha vinto il primo scudetto della propria storia.Laè campione d'Italia per prima volta nella sua storia. Le reti di Greggi e Bartoli firmano la vittoria per 2 a 1 contro la Fiorentina che regala alle giallorosse la matematica certezza ...Lasul tetto d' Italia . Le giallorosse vincono il primo scudetto della loro storia grazie al successo per 2 a 1 sulla Fiorentina . In un 'Tre Fontane' tutto esaurito, le ragazze di coach ...

ROMA - "Congratulazioni alla Roma per il meritato successo: la società giallorossa si è resa protagonista di una stagione travolgente". Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, si complimenta così ...