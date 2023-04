La Roma femminile campione d' Italia | vince lo scudetto con il 2 a 1 alla Fiorentina Totti | ' Siete nella storia'

Lasul tetto d' Italia . Le giallorosse vincono il primo scudetto della loro storia grazie al successo per 2 a 1 sulla Fiorentina . In un 'Tre Fontane' tutto esaurito, le ragazze di coach ...Nella notte dei record lapiù bella e più coraggiosa della stagione contro il Barcellona stellare. Prima del commento (0 - 1 il finale) il ..."Congratulazioni allaper il meritato successo - dichiara il Presidente della FIGC Gabriele Gravina - la società giallorossa si è resa protagonista di una stagione travolgente e la conquista del ...

Diretta Roma-Fiorentina Femminile 2-1: è scudetto giallorosso! Corriere dello Sport

La Roma femminile sul tetto d'Italia. Le giallorosse vincono il primo scudetto della loro storia grazie al successo per 2 a 1 sulla Fiorentina. In un "Tre Fontane" tutto esaurito, ...Prepartita e diretta testuale a cura di Andrea Gonini foto di Gabriele Chiocchio È tutto pronto al "Tre Fontane" per festeggiare il primo scudetto della Roma Femminile di Alessandro Spugna. Con 11 pun ...