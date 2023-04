La “rivincita” della prof licenziata per aver mostrato il David di Michelangelo in classe | l’invito della direttrice della Galleria dell’Accademia

(Di sabato 29 aprile 2023) Un momento di grande rivalsa per Hope Carrasquilla, laessoressa di artedalla scuola in cui insegnava, la Tallahassee classical schoolFlorida, perdurante la lezione ildi, che il genitore di uno studente ha considerato “pornografico”, segnalando la donna. La docente, nonché ex preside, ha quindi perso il lavoro dopo 27 anni di insegnamento. Tuttavia Cecilie Holberg,di Firenze ha deciso di premiarla, invitando lei e la sua famiglia nella città fiorentina per poter ammirare di persona la bellezza eterna del capolavoro michelangelesco. “Sono ...

La rivincita della prof licenziata per aver mostrato il David in classe

