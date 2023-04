La Pro Loco di Paupisi ad Auletta domani per il premio ‘Bianco Tanagro’

(Di sabato 29 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Alquanto nutrita la delegazione della Prodi, guidata dal presidente Dario Orsillo, che sarà(domenica 30 aprile) ad(SA), per ritirare il“Bianco Tanagro” per l’ottima organizzazione di eventi di grande richiamo e di valore culturale e per le capacità di promozione del territorio in chiave turistica. Questo riconoscimento sarà conferito in occasione dell’XI edizione del Festival del Carciofo Bianco in programma appunto adin questo lungo weekend. Un ulterioreche arriva dopo aver ricevuto nel 2023 altri due riconoscimenti, un attestato di benemerenza dall’ Ente Parco Taburno Camposauro e il marchio di “Sagra di Qualità” presso il Senato della Repubblica a ...

A chiudere gli appuntamenti di oggi alle 21 il libro ' Donna non vidi mai ', curato dall' Associazionedi Vagna e le sue frazioni (Editore Mascotte). Il libro, corredato da una mostra ...Spring Old Car Tour, domenica 30, raduno ore 08,00 L'amministrazione comunale e ladi Sinagra ospitano il Sicilia Old Car Club per il 4° Spring Old Car Tour, una manifestazione turistico culturale riservata ad auto storiche costruite entro gli anni '70. Una giornata all'...L'appuntamento gastronomico è organizzato dalledi Lauriano, Monteu da Po, Cavagnolo, Brusasco e Verrua Savoia con il patrocinio dei rispettivi Comuni. Come prenotare Ancora pochi giorni per ...

Girinvalle 2023, i presidenti delle Pro loco della valle Olona sono pronti a partire varesenews.it

Lo scorso mercoledì 19 aprile, presso la sede Comunale di Anzio a Villa Corsini Sarsina, la delegazione della Pro Loco “Città di Anzio” composta dal ...La Pro Loco “Città di Anzio” su richiesta di alcuni Soci organizza, per la prima quindicina di Settembre, una gita a Napoli per ammirare il Cristo Velato, ...